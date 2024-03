Ricordate Le Normand? Giuntoli lo voleva prima di Kim, ora ci pensa per la Juve

Nella giornata di oggi è emerso l'interessamento del Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli per un suo vecchio pallino

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nella giornata di oggi è emerso l'interessamento del Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli per un suo vecchio pallino: si tratta di Robin Le Normand, difensore classe '96 della Real Sociedad seguito a più riprese dal dirigente toscano della Juventus. Nell'estate 2022, ad esempio, provò a portarlo a Napoli. Ancor prima di virare su Kim Min-jae, Giuntoli trattò con la Real Sociedad l'acquisto del centrale nato a Pabu, in Francia. Ma poi dovette fare un passo indietro dinanzi alle richieste molto onerose della società basca.

La Real Sociedad, forte di un contratto rinnovato nel 2022 e valido fino al 30 giugno 2026, anche in estate difficilmente concederà uno sconto alla clausola da 50 milioni di euro presente nell'attuale accordo. Una cifra molto alta. Per giunta in un reparto che in questo momento non rappresenta la priorità della Juventus: nelle idee di Giuntoli Teun Koopmeiners dell'Atalanta rappresenta il primo grande obiettivo per l'estate 2024. Lo si legge su Tuttomercatoweb.