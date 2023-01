Ricordate Neto? Se ne parlava come erede di Meret, ora può tornare in Italia

In casa Inter continua la ricerca di un secondo portiere nel caso in cui Samir Handanovic decida di salutare a fine stagione

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Inter continua la ricerca di un secondo portiere nel caso in cui Samir Handanovic decida di salutare a fine stagione. Come scrive oggi Tuttosport, per il ruolo di vice-Onana nelle ultime ore sta prendendo forza l’idea Norberto Murara Neto, estremo difensore che in Italia ha già vestito le maglie di Juventus e Fiorentina e che in estate era stato accostato anche al Napoli come erede di Meret.