Rifinitura Milan, nuova tegola per Pioli: risentimento muscolare per De Ketelaere

© foto di www.imagephotoagency.it

E' iniziata la rifinitura del Milan in vista del match di domani contro il Chelsea, gara che andrà in scena a San Siro e sarà valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Assenti Maignan, Kjaer, Calabria, Saelemaekers, Florenzi e, infine, De Ketelaere: quest'ultimo ha accusato un risentimento muscolare e non è presente in campo. Il belga sta lavorando in palestra e domani non sarà della partita.

Presente Messias che si allena per la prima volta dopo l'infortunio rimediato alla vigilia della sfida contro l'Empoli. L'ex Crotone sta svolgendo lavoro differenziato e sono nelle prossime ore si capirà se verrà o meno convocato per domani. Maldini, Massara e Gazidis assistono alla rifinitura.