Rigore chiaro negato alla Roma al 95’, il Milan vince 2-1 soffrendo in 10

All'Olimpico il Milan batte 2-1 la Roma nel posticipo dell'undicesima giornata di campionato. A sbloccare il big match della giornata ci pensa Zlatan Ibrahimovic con una botta su punizione al 25', da dimenticare però il posizionamento della barriera giallorossa. Nella ripresa al 57' arriva il raddoppio rossonero su un calcio di rigore molto contestato da Mourinho e dai suoi. Maresca concede il penalty per contatto tra brahimovic e Ibanez che tocca anche la palla. L'arbitro richiamato al monitor dal Var non torna indietro sulla sua decisione, dagli undici metri trasforma Kessié. Milan in dieci per il secondo giallo di Hernandez al 66'. La Roma spinge nel finale e nei minuti di recupero succede di tutto. Al 93' arriva il 2-1 di El Shaarawy, poi al 95' Kjaer colpisce Pellegrini in area ma per Maresca non è rigore.