Rigore con cucchiaio di Vlahovic, male la Juve: viola avanti 1-0 al 45'

Termina il primo tempo tra Fiorentina e Juventus, match delle 15 valido per la 33ª di Serie A, con i viola avanti 1-0. Prima frazione dominata dai padroni di casa, che passano in vantaggio su calcio di rigore al 29'. Splendido cross dalla sinistra di Caceres tocco di braccio di Rabiot in area, per Massa non c'è nulla. Giacomelli richiama però l'arbitro al Var che concede il rigore, dal dischetto Vlahovic realizza con un delizioso cucchiaio.