Rigore Juve col Bologna, Mihajlovic polemico: "Voglio vedere se a noi dà un rigore cosi!"

In uno stadio senza pubblico è sicuramente più semplice ascoltare le indicazioni che gli allenatori impartiscono da bordo campo, o anche le discussioni accese che nascono in campo. Juve e Bologna si sono affrontare ieri sera, con i bianconeri che hanno espugnato il Dall'Ara per 2-0, anche grazie al gol di Cristiano Ronaldo da dischetto. Rigore, quello firmato dal portoghese, scaturito da una trattenuta di Denswill su De Ligt in piena area. Una volta segnalato dal Var ed assegnato il penalty, a lamentarsi vistosamente è stato l'allenatore dei clivensi Sinisa Mihajlovic, con una frase che non è sfuggita all'orecchio dei presenti ed ovviamente delle telecamere: "Voglio vedere se ci danno un rigore così su calcio d'angolo anche a noi!".