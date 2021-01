Riscatto viola: la Fiorentina batte 2-1 il Crotone al Franchi

Al Franchi la Fiorentina torna alla vittoria dopo il ko di Napoli, battuto 2-1 il Crotone nell'anticipo serale della diciannovesima giornata di campionato. Viola in vantaggio al 20’ Fiorentina in vantaggio con un fantastico gol di Giacomo Bonaventura. Bellissimo tiro al volo dell’ex Milan che mette il pallone sotto l’incrocio dopo una grande iniziativa personale di Castrovilli. La squadra di Prandelli raddoppia con Vlahovic al 32'. Azione iniziata ancora una volta da Castrovilli che serve RIbery sulla sinistra, palla in area per il centravanti serbo che non sbaglia. Al 65' il Crotone accorcia le distanze con il gol di Simy che sfrutta il cross di Pedro Pereira trafiggendo Dragowski da un metro.