Rissa Ibra-Lukaku, Procura FIGC apre inchiesta: sarà ascoltato l'arbitro Valeri

La notizia era nell'aria e adesso è ufficiale: stamattina la procura federale ha aperto un'inchiesta riguardante l'ormai famigerato scontro in Coppa Italia tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Nelle prossime ore sarà ascoltato anche l'arbitro Paolo Valeri per chiarire il suo punto di vista sul parapiglia.

Ecco la nota ufficiale: "Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto questa mattina un procedimento relativo allo scontro verbale andato in scena tra i calciatori Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in occasione di Inter-Milan, match valido per i Quarti di finale di Coppa Italia disputato lo scorso 26 gennaio. Nell’ambito dell’indagine, il Procuratore Federale ha deciso di convocare l’arbitro Paolo Valeri, che nelle prossime ore sarà audito per chiarire il perimetro delle sanzioni già irrogate nel corso della gara nei confronti dei due calciatori".