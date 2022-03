Rivoluzione Bologna: Gattuso il nome più caldo per sostituire Mihajlovic

Il nome più gettonato per la successione del serbo è quello di Rino Gattuso, reduce dalla brevissima avventura con la Fiorentina.

Sinisa Mihajlovic a fine campionato risolverà il suo contratto con il Bologna: a scriverlo è bolognasportnews.it, annunciando una vera rivoluzione in seno al club felsineo, con Saputo insoddisfatto dei risultati ottenuti in relazione ai suoi investimenti. Se rimangono al loro posto gli attuali dirigenti, il nome più gettonato per la successione del serbo è quello di Rino Gattuso, reduce dalla brevissima avventura con la Fiorentina e da quelle più lunghe con Napoli e Milan.

Sartori potrebbe essere il nuovo uomo mercato

Giovanni Sartori, in uscita dall’Atalanta che si è rifatta il look americano, sarebbe invece il colpo per quanto riguarda il settore dirigenziale. Se ne parla, anche se la corsa ad uno degli artefici del miracolo orobico non sarà certo semplice. Certa per il momento è solo l'insoddisfazione del patron Saputo, visto che l'obiettivo decimo posto è lontano da quello che sono i suoi desiderata.