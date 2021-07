Roberto Insigne può lasciare il Benevento: può andare in B col Lecce

Guarda in casa Benevento il Corriere dello Sport, che mette nel mirino l'attacco sannita: "Proposto al Lecce Roberto Insigne, ma la distanza economica con l’esterno offensivo del Benevento appare al momento incolmabile.

C’è da registrare che le ottime prestazioni e i gol in Coppa America dell’attaccante giallorosso Gianluca Lapadula potrebbero agevolare un trasferimento all’estero del cecchino peruviano che Vigorito sarebbe disposto a trattenere nel Sannio anche in B nonostante l’ingaggio, confidando tuttavia di poter riprendersi la A persa con un inenarrabile girone di ritorno nello scorso torneo. Intanto, il Leicester ha sondato il terreno per assicurarsi Lapadula, ma la trattativa è tutta da costruire".