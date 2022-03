Rocchi e l'errore di Massa in Inter-Torino: "Non perderemo un arbitro bravo come lui"

l rigore non assegnato al Torino contro l'Inter per il contatto tra Ranocchia e Belotti continua ad animare il dibattito calcistico.

Il rigore non assegnato al Torino contro l'Inter per il contatto tra Ranocchia e Belotti continua ad animare il dibattito calcistico. Tanto che sul tema ha assunto una posizione ufficiale anche il designatore Gianluca Rocchi, intervenuto oggi al Museo del Calcio di Coverciano: "Trattandosi di un VAR molto forte, l'arbitro Massa, che era appunto al VAR e ha gestito la tecnologia, da istintivo si è fatto guidare dalla prima decisione dell'arbitro Guida in campo. Cioè non ha fatto un'accurata ricerca delle immagini che invece andava fatta. Errore grave, ma non per questo perderemo un arbitro molto bravo come lui", le sue parole riportate da Gazzetta.it.