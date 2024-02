Rog lascia la Serie A: l'ex azzurro torna nel club da cui lo acquistò il Napoli

Cagliari e Dinamo Zagabria si sono accordati per un prestito fino al prossimo 31 dicembre.

© foto di Luca Di Leonardo

Marko Rog è sbarcato questa mattina a Zagabria. Il centrocampista croato di proprietà del Cagliari lo scorso fine settimana ha definito il suo trasferimento a titolo temporaneo alla Dinamo e da poche ore ha dato ufficialmente il via alla sua nuova avventura. Lo rivela il portale croato '24sata': adesso per Rog le visite mediche e, se non ci saranno ulteriori intoppi, la firma sul contratto.

Cagliari e Dinamo Zagabria si sono accordati per un prestito fino al prossimo 31 dicembre. Rog è sbarcato nella capitale croata ancora alle prese col recupero dall'infortunio al crociato e con la consapevolezza che, nella migliore delle ipotesi, sarà di nuovo in campo ad aprile.