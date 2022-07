Rog, pronto l'addio al Cagliari: nuova squadra in Serie A per il croato

Il centrocampista, come riferisce Sky Sport, è a un passo dall'accordo con la Sampdoria

Imminente ritorno in Serie A per Marko Rog, vicino a salutare il Cagliari. Il centrocampista, come riferisce Sky Sport, è a un passo dall'accordo con la Sampdoria, con l'operazione che dovrebbe definirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni.