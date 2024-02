Rog torna a casa 8 anni dopo: l'ex azzurro va nel club da cui lo acquistò il Napoli

Dopo Ivan Perisic e Josip Brekalo, un nuovo nazionale croato è pronto a tornare nel campionato locale per rilanciarsi.

Dopo Ivan Perisic e Josip Brekalo, un nuovo nazionale croato è pronto a tornare nel campionato locale per rilanciarsi. Lo svela il sito '24Sata', che parla di accordo praticamente raggiunto tra Cagliari e Dinamo Zagabria per il prestito di Marko Rog. Mai sceso in campo quest'anno a causa di un brutto infortunio, il centrocampista classe '95 è alle prese col recupero dopo la rottura del legamento e dovrebbe tornare a disposizione verso aprile. Per questo motivo, i due club hanno concordato il prestito per un anno: non fino a giugno, ma di un anno. Al Cagliari dal 2019, Rog in Italia ha vestito anche la maglia del Napoli. Nel mezzo, un'avventura in Spagna col Siviglia.

La firma del contratto è prevista per la giornata di domani, nell'accordo non è previsto alcun diritto di riscatto. In Croazia il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino al 15 febbraio