Roma a -3 dal Napoli, Zazzaroni sul CdS: "Non è maestra dell’attesa e Mou non la cambia"

Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport esalta il lavoro di Mourinho e dice "Roma non è maestra dell’attesa e dell’osservazione, Mou non la cambierà". Dodici punti dopo 5 giornate per i giallorossi, -3 dalla capolista Napoli. I giallorossi sognano, partendo da alcune certezze come il portiere Rui Patricio, l'attaccante Abraham, la coppia di centrocampo Veretout-Cristante ma soprattutto Jose Mourinho. E ora i giallorossi sognano e il pompiere Mou non riuscirà a cambiare la Capitale: "Roma, come e più di altre città affamate di soddisfazioni, non è maestra dell’attesa e dell’osservazione, e l’euforizzante Mou, che ha la capacità di rendere interessante e piacevole anche una conferenza stampa da comandante dei pompieri, non riuscirà a cambiarla. Ma è già tanto quello che sta facendo".