Roma, abbonamenti oltre quota 35 mila: il club punta al record del 2003/2004

Procede a vele spiegate la campagna abbonamenti della Roma, con i tifosi che stanno ancora cavalcando l'entusiasmo del finale di stagione che ha portato al successo in Conference League. Per Il Messaggero sono già staccate oltre 35 mila tessere e a breve si arriverà a superare il record di 36.915 del 2003/2004. Per il quotidiano ad ogni modo l'obiettivo finale della società è quello di arrivare a 40mila sottoscrizioni, in modo da lasciare in libera vendita circa 20mila biglietti per le singole partite e da avere un Olimpico quasi sempre esaurito.