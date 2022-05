Roma, abbonati da record grazie a Conference e l'effetto Mou: già superata quota 23 mila

Sedici sold out, ricavi da botteghino con un netto +14,8% sui biglietti singoli della Serie A rispetto al 2018-19

Sedici sold out, ricavi da botteghino con un netto +14,8% sui biglietti singoli della Serie A rispetto al 2018-19, oltre un milione di tifosi allo stadio Olimpico in questa stagione e ultime 4 gare in casa con più di 63.000 persone allo stadio. Numeri da capogiro, difficili da emulare, ma che la Roma punta comunque a migliorare con la stagione che verrà. L’euforia post Conference può essere un buon viatico e lo dimostrano le prime stime e i dati certificati. Al 31 maggio sono già 23 mila i tifosi abbonati per l'annata 2022-23, due mila in più della scorsa stagione e senza che la vendita libera sia ancora partita visto che scatterà alle 10 del prossimo 20 giugno. Lo scrive Tuttomercatoweb.