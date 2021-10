Roma, Abraham ko salta la Juventus: l'inglese recupererà per il Napoli

Tammy Abraham rischia di saltare la partita di domenica contro la Juventus dopo l'infortunio in Nazionale. In ogni caso, tralasciando la trasferta di Conference a Bodo, assai meno importante dei match di campionato, l’attaccante inglese non dovrebbe essere a rischio per le prossime partite contro Napoli, Cagliari e Milan. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.