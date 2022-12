Roma, Abraham vuole tornare in Premier: vede l'Italia solo come trampolino per rilanciarsi

Abraham vede la Serie A come un modo per rilanciarsi a grandi livelli, ma fare bene alla Roma è propedeutico per un futuro

Tammy Abraham vuole tornare in Premier League. A scriverlo questa mattina è Il Messaggero, che sottolinea come l'attaccante inglese non abbia mai nascosto la sua voglia di tornare a giocare in Inghilterra.

Abraham vede la Serie A come un modo per rilanciarsi a grandi livelli, ma fare bene alla Roma è propedeutico per un futuro nuovamente in patria. Mourinho e i giallorossi attendono i suoi gol, in attesa di capire se il Chelsea deciderà di sfruttare la sua clausola di buyback da 80 milioni di euro, con l'Aston Villa gà interessato a intavolare una trattativa.