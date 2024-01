Roma ai quarti di Coppa Italia, ma l'arbitro Pairetto non convince: "Rigore dubbio"

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

L'arbitraggio di ieri di Pairetto in Roma-Cremonese ha fatto discutere, soprattutto per via del rigore che ha portato Paulo Dybala a segnare il definitivo 2-1 per i giallorossi. Per la Gazzetta dello Sport i dubbi restano, seppur il contatto lieve fra Sernicola e Spinazzola sembri esserci.

"Quattro ammoniti della Cremonese nei primi 16 minuti, ma manca un giallo a Bove: brutta la partenza di Pairetto che gestisce con poca coerenza i cartellini. Giusto invece il giallo a Llorente e non il rosso per fallo da ultimo uomo: Zanimacchia lo salta, ma il pallone è diretto verso l'esterno. Sul rigore, Sernicola non tocca il pallone e con il piede destro sembra colpire invece la caviglia sinistra di Spinazzola. Il Var non interviene: restano i dubbi", il commento del quotidiano.

Che sul voto 5 a Pairetto aggiunge: "Più che per il rigore (il contatto è lieve, ma c'è), per la gestione del tutto incoerente dei cartellini: a volte permissivo, a volte troppo severo".