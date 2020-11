Roma, altra assenza contro il Napoli: s'infortuna Ibanez

Altra tegola per la Roma di Paulo Fonseca durante il match che sta dominando all'Olimpico contro il Parma. Alle varie assenze, per infortunio o per Coronavirus, si è infatti aggiunto anche lo stop di Roger Ibanez che ha chiesto il cambio per un guaio muscolare al 53', al suo posto Juan Jesus. Il difensore difficilmente potrà recuperare per il posticipo di domenica prossima contro il Napoli.