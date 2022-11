Roma, altra mazzata: il ritorno di Wijnaldum slitta a marzo. Ma intanto balla sui social

Intanto, però, l'ex PSG balla su Instagram per celeberare il 12° compleanno della figlia. Con una mobilità che appare sinceramente molto buona.





Il mercato della Roma, quanto meno per il centrocampo, dipenderà dalle condizioni di Georginio Wijnaldum. L'olandese è alle prese con il lavoro di recupero dalla frattura della tibia, ma difficilmente sarà pronto per gennaio, dato che il rientro stando al Corriere dello Sport è previsto per febbraio o addirittura marzo.