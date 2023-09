Roma, altra polemica di Mourinho: "Qualcuno in Lega non è innamorato di me..."

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Dobbiamo gestire la rosa. In difesa abbiamo solo tre centrali, mentre Renato Sanches e Dybala sono usciti per gestione. Siamo stati sfortunati, ad esempio l'Atalanta gioca lunedì invece noi sempre domenica. C'è qualcuno in Lega che non è innamorato di me, abbiamo questo tipo di difficoltà però vediamo". Così José Mourinho a Dazn dopo la vittoria per 7-0 contro l'Empoli commentando il calendario che vedrà la Roma dopo l'Europa giocare sempre la domenica. Parlando di Lukaku, in gol per il 6-0, ha aggiunto: "È felice. Ha bisogno di esserlo e di sentirsi amato.

È arrivato qui e ha sentito subito che la squadra aveva bisogno di lui. Penso sia davvero felice e ha voglia di vincere. L'Inter non credo debba essere arrabbiata, ha vinto il derby, ha tanti attaccanti forti, devono essere felici per me perché avevo bisogno di un attaccante come Romelu". Infine sull'inizio di stagione che ha visto la Roma conquistare un punto nelle prime tre giornate ha concluso: "Io penso che non siamo la squadra raccontata nelle ultime settimane, così come io non sono scarso. Ma oggi non siamo straordinari. Credo si debba solo lavorare e abbiamo potenziale per fare meglio". (ANSA).