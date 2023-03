Roma, altri problemi col fair play finanziario Uefa: servono 50mln di cessioni in estate

La cessione a gennaio di Zaniolo non basta: la Roma ha bisogno di almeno 50-55 milioni di trading virtuoso per avere ricadute positive sul bilancio

"Roma, c'è bisogno di vendere. Servono 50-55 milioni" scrive il Corriere dello Sport. La cessione a gennaio di Zaniolo non basta: la Roma ha bisogno di almeno 50-55 milioni di trading virtuoso per avere ricadute positive sul bilancio, per i paletti imposti dalla UEFA e che i Friedkin non intendono saltare. Il quotidiano fa i nomi di Abraham e Ibanez, due giocatori di valore che possono avere mercato soprattutto all'estero, ma Tiago Pinto e la Roma sperano di fare cassa anche con gli esuberi come Kluivert e Carles Perez e vendendo anche alcuni giovani: da Bove a Volpato passando per Tahirovic o magari anche per Zalewski.