Roma, altro che Lukaku: Mourinho si dovrà accontentare di Azmoun

© foto di www.imagephotoagency.it

Sfumato Duvan Zapata, la Roma prova lo scatto per regalare a José Mourinho l'attaccante tanto agognato dal tecnico. E secondo le ultime raccolte da TMW il nome caldo è quello di Sardar Azmoun, iraniano classe '95 attualmente al Bayer Leverkusen.

La trattativa fra i giallorossi e le Aspirine è in fase avanzata dopo i primi contatti delle scorse ore, con la Roma che aveva sondato anche il connazionale Taremi col Porto (che ha però costi decisamente più elevati). Il club tedesco ha aperto alla cessione e lo stesso Azmoun avrebbe accolto con entusiasmo la possibilità di un trasferimento nella Capitale.

La Roma aveva già cercato Azmoun ai tempi dello Zenit, quando però la valutazione era di 25 milioni di euro. Oggi le condizioni per il suo sbarco in Italia sono totalmente diverse e le due società stanno lavorando ad un'operazione in prestito: la Roma punta al diritto di riscatto, i tedeschi vorrebbero un obbligo condizionato ma la soluzione non sembra difficile da trovare. Tanto che già in giornata potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva vista anche la comune volontà delle parti di chiudere l'operazione.