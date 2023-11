Roma, altro furto per Smalling: ladri in casa mentre era a Londra

Per Smalling purtroppo non è la prima disavventura nella Capitale: nell’aprile del 2021 fu vittima di una rapina, con tutta la famiglia presente in casa.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ancora una disavventura per Chris Smalling, la cui casa è stata svaligiata lunedì sera, intorno alle 21, proprio mentre il difensore della Roma era a Londra per un consulto medico sul ginocchio sinistro (accompagnato dal dottore della Roma, Massimo Manara), quello che lo tiene fuori oramai da due mesi (l’ultima sua gara è stata contro il Milan, il primo settembre scorso). La ricostruzione

I ladri - riporta La Gazzetta dello Sport - sono entrati nella villa (isolata) sull’Appia Antica da una porta finestra, ma non sono riusciti a portare via la cassaforte (la quantità del bottino è però ancora tutta da quantificare). Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato Celio, nel frattempo indagano la squadra mobile e la polizia scientifica. Per Smalling purtroppo non è la prima disavventura nella Capitale: nell’aprile del 2021 fu vittima di una rapina, con tutta la famiglia presente in casa. E lo scorso agosto c’è stato un altro tentativo di furto. Il rientro da Londra

Lui, intanto, è rientrato ieri sera da Londra, dopo il consulto con il dottor Andy Williams (a cui si è rivolto anche Abraham) che gli ha consigliato di proseguire con il programma stilato dallo staff medico della Roma.