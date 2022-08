Roma, altro successo di misura: 1-0 alla Cremonese e giallorossi a punteggio pieno

Roma a punteggio pieno e come nel turno precedente, chiude con un successo di misura.

Roma a punteggio pieno e come nel turno precedente, chiude con un successo di misura. Contro la Cremonese la sfida è più sofferta del solito e viene decisa solo nel secondo tempo: 1-0 in un Olimpico pieno e giallorossi a pari punti con Napoli e Inter.

Giallorossi che spingono sin dai primi secondi di gara, Pellegrini e Dybala nei primi 3' hanno l'occasione di sbloccare l'incontro, la Cremonese resiste con un Radu sugli scudi e un Chiriches in versione muro. Paura nel finale della prima frazione, quando un intervento fin troppo deciso di Lochoshvili mette ko Zaniolo: problemi alla spalla per il trequartista, costretto a uscire dal campo.

Spartito che non cambia nella ripresa, con la Roma che domina ma spreca troppo. El Shaarawy viene fermato dalla traversa, Dybala spreca da pochi passi. Ancora una volta a sbloccarla non è nessuno dell'attacco delle meraviglie: a Salerno fu Cristante, stasera è Smalling. Da un corner calciato da Pellegrini l'inglese è liberissimo e di testa supera il portiere, per l'1-0 al 65' che resterà immutato fino alla fine. Se la Roma può festeggiare con il secondo successo consecutivo e un altro clean sheet, la Cremonese se pur perdendo onorevolmente ancora una volta resta a zero punti.