Roma, approvato peggior bilancio della storia del club: perdita di oltre 200mln

La Roma ha approvato il suo peggior bilancio della storia.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha approvato il suo peggior bilancio della storia. Come riportato da Corrieredellosport.it la società giallorossa ha infatti registrato una perdita di 219,3 milioni di euro nell'esercizio di bilancio relativo al 2021-22. Pesano solo in parte i danni della pandemia da Covid-19, mentre è principale la voce dei costi relativi al personale pari a 182 milioni, di cui circa 155 per i calciatori. Sono invece di 200 milioni di euro i ricavi.