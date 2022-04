Roma, assalto dei tifosi per i biglietti per il Leicester: oltre 100.000 giallorossi in attesa sul sito

Una città intera attende con ansia di rivedere la Roma in campo in Conference League e la biglietteria online è stata presa d'assalto

Una città intera attende con ansia di rivedere la Roma in campo in Conference League e la biglietteria online è stata presa d'assalto dal popolo giallorosso. Al momento sono più di 100.000 i tifosi in coda, in attesa del proprio turno, per provare a comprare un biglietto per la semifinale contro il Leicester in programma il 5 maggio alle 21 all'Olimpico.