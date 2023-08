Roma, Azmoun non basta: contatti col Chelsea per Lukaku

TuttoNapoli.net

Dopo Azmoun, la Roma sogna il grande colpo in attacco e continua a lavorare per Romelu Lukaku. Dopo la notizia del Telegraph, che conferma la possibilità di un trasferimento in prestito del centravanti belga, arrivano nuove conferme da Londra circa un suo possibile approdo nella Capitale.

Secondo il 'London Evening Standard', la Roma è oggi la prima scelta dell'ex centravanti dell'Inter soprattutto per la presenza nella Capitale di José Mourinho, allenatore che l'ha già allenato allo United durante la stagione 2017/18.