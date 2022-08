Roma, Belotti già oggi in gruppo: ha firmato e verrà convocato per martedì

. L'attaccante sarà già aggregato alla squadra per la seduta d'allenamento pomeridiana.

Andrea Belotti sarà un giocatore della Roma da oggi. Non solo formalmente, con la firma sul contratto ma anche nei fatti. L'attaccante sarà già aggregato alla squadra per la seduta d'allenamento pomeridiana. È presumibile pertanto che l'ormai ex capitano del Torino sarà convocato per la sfida di martedì sera contro il Monza, allo stadio Olimpico.