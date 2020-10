Roma-Benevento, le formazioni ufficiali: Cristante in difesa, Lapadula titolare

Ufficializzate le formazioni del posticipo della quarta giorrnata di Serie A tra Roma e Benevento. Fonseca conferma il suo sistema con difesa a tre e riporta Pellegrini in mezzo al campo al posto di Diawara. In difesa Cristante viene inserito al posto di Kumbulla dopo il forfait di Smalling. Per il Benevento Lapadula parte titolare, così come Dabo per Hetemaj a centrocampo.

Roma (3-4-2-1) Mirante, Ibanez, Cristante, Mancini; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko

Benevento (4-3-2-1) Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago, Caprari; Lapadula