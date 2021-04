Roma-Bologna, le formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Reynolds

Sono ufficiali le formazioni del match delle 18, valido per la 30ª giornata di Serie A, tra Roma e Bologna. Fonseca propone in difesa Fazio titolare, e il debutto da titolare del giovane americano Reynolds, sulla fascia destra. Gli spagnoli Carles Perez e Pedro, invece, lasciano fuori dall'undici Pellegrini e giocano alle spalle dell'unica punta Mayoral. In casa Bologna, invece, Mihajlovic punta sulle certezze, che negli ultimi tempi si chiamano Soriano e Skov Olsen, ma anche Barrow. Non c'è però Orsolini, con il veterano Palacio che guida l'attacco dei suoi.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Peres; Perez; Pedro; Mayoral. Allenatore: Fonseca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.