Roma-Bologna, le formazioni ufficiali: Tahirovic dal 1', out Abraham. Arnautovic guida i rossoblù

C'è il giovane Tahirovic, classe 2003, dal primo minuto nella Roma che scende in campo questo pomeriggio all'Olimpico contro il Bologna. Il bosniaco affiancherà Cristante e Pellegrini in mezzo al campo con Celik ed El Shaarawy che agiranno sugli esterni. In avanti out Abraham con Mourinho che punta sul duo più mobile formato da Zaniolo e Dybala. Il Bologna risponde con il solito Arnautovic al centro dell'attacco supportato da Orsolini e Soriano sulle corsie laterali. A centrocampo Ferguson al fianco di Medel con Dominquez dietro l'austriaco, mentre in difesa Lykogiannis batte la concorrenza di Cambiaso. Queste le formazioni ufficiali: