Roma, brutta disavventura per Fonseca: i ladri rubano in casa, portati via gioielli e orologi

Brutta disavventura per Paulo Fonseca nella giornata di venerdì. Mentre era impegnato nel consueto allenamento a Trigoria, l'allenatore giallorosso ha subito un furto nella sua abitazione di Roma. I ladri si sono intrufolati da una porta-finestra dopo aver disattivato l'allarme. Una strategia studiare quella dei malviventi, che hanno sfruttato un momento in cui la casa era vuota, portando via orologi e gioielli per un valore di quasi centomila euro. A riportarlo è La Repubblica.