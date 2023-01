Roma, buone notizie per Mourinho in vista del Napoli. Pellegrini verso il recupero

Dopo i novanta minuti in panchina nella partita contro lo Spezia, Lorenzo Pellegrini vuole recuperare per il big match contro il Napoli di domenica sera-

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i novanta minuti in panchina nella partita contro lo Spezia, Lorenzo Pellegrini vuole recuperare per il big match contro il Napoli di domenica sera. Secondo quanto appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it, il capitano della Roma è vicino al recupero e - salvo ricadute - dovrebbe essere a disposizione di Mourinho per la partita del Maradona.