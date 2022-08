Roma capolista col Napoli, ma non convince: "Deve imparare a segnare di più"

"Roma ok, ma così è un incubo. Squadra corazzata senza cinismo" scrive il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Roma ok, ma così è un incubo. Squadra corazzata senza cinismo" scrive il Corriere dello Sport. Sorriso a metà per i giallorossi che hanno vinto per 1-0 contro la Cremonese grazie al gol di Smalling ma dopo Wijnaldum hanno perso per infortunio anche Nicolò Zaniolo (stop di 3-4 settimane per un problema alla spalla). "La Roma riapre l’Olimpico con una vittoria, ma quanta fatica per battere la Cremonese. La Roma ha dato l’impressione di essere una corazzata che ancora deve imparare ad essere più cinica. Tanti i gol sbagliati, come nella passata stagione. Mourinho ci sta lavorando" scrive il quotidiano.