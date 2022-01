Roma, caso no vax: inutili i tentativi di Mourinho di convincere il giocatore a vaccinarsi

Il Covid torna a colpire in Serie A. Sono tantissimi i contagiati fra calciatori, staff e membri delle squadre. La Roma però non solo deve fare i conti con chi ha contratto in virus ma anche con un no vax all'interno della rosa. Come si legge sull’edizione romana di Repubblica, Mourinho “ha provato in ogni modo a convincerlo, a fargli abbandonare le proprie convinzioni. Lo ha invitato a più riprese a inocularsi il siero che permetterebbe a tutto il club di tirare un sospiro di sollievo e smettere di seguire le evoluzioni del dibattito politico sulle misure anti-contagio.

Fatto sta che l’atleta in questione fino ad ora ha rispedito al mittente ogni proposta. Un bel problema. Già, perché il No Vax è un titolarissimo, dunque una pedina fondamentale considerata la rosa non ampissima a disposizione del tecnico portoghese. E, se a palazzo Chigi alla fine dovessero scegliere la linea dura e imporre lo stop agli sportivi non vaccinati, la Roma si ritroverebbe con un buco da coprire al più presto”.