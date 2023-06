Roma, che botta: lesione al crociato per Abraham, lo stop può durare una stagione!

Pessime notizie in casa Roma. Stanno emergendo, infatti, le prime indiscrezioni sui tempi di recupero di Tammy Abraham

Pessime notizie in casa Roma. Stanno emergendo, infatti, le prime indiscrezioni sui tempi di recupero di Tammy Abraham, costretto ad abbandonare il campo durante l'ultima giornata di campionato dopo la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Secondo quanto riporta l'edizione on line del Corriere dello Sport, Abraham sarà costretto a sottoporsi ad un'operazione che lo terrà lontano dal campo per molto tempo: si parla di ben nove mesi di stop, con l'ex Chelsea che resterebbe fuori fino agli inizi di marzo 2024