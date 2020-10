Roma, che disastro: 204mln di rosso e servono 100mln di plusvalenze entro giugno

Pallotta ha lasciato il conto da pagare a Dan Friedkin, che si ritrova con un passivo da 204 milioni di euro, peggior dato solo dopo l'Inter nel 2006-2007. Adesso i nuovi proprietari saranno costretti nuovamente a mettere mano al portafoglio per coprire il deficit, dopo il primo intervento che non è bastato. Poi ci sarà da fare i conti col mercato: entro giugno del 2021 saranno necessari almeno 100 milioni di euro provenienti da plusvalenze. Questo significa che o tutti i prestiti effettuati nell'ultimo mercato verranno riscattati, oppure altri giocatori dovranno essere messi alla porta per evitare di tradire il fair play finanziario con tutto ciò che ne consegue. A riportarlo è Il Messaggero.