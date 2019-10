Roma, che tegola Cristante: tornerà per il girone di ritorno

Di seguito il bolletino medico diffuso dalla Roma in merito alle condizioni di Bryan Cristante: "Gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato un distacco del tendine dell’adduttore destro per Bryan Cristante".

Sky Sport parla di un'assenza di 3-4 mesi per il giocatore. Secondo riportato da NSL Radio la Roma starebbe pensando a un'operazione in Finlandia per il giocatore. In tal caso il centrocampista giallorosso sarebbe operato dal professor Sakari Orava, lo stesso che ha operato David Beckham e Pep Guardiola in passato.