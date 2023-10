Roma col freno a mano, Lukaku: "Non si poteva continuare come a Genova..."

GIOVANILI PRIMAVERA, TRIS IN TRASFERTA: GLI AZZURRINI SUPERANO LA TERNANA 3-0! Il Napoli Primavera ha battuto la Ternana per 3-0 nella terza giornata di campionato di Primavera 2. Il Napoli Primavera ha battuto la Ternana per 3-0 nella terza giornata di campionato di Primavera 2. LE ALTRE DI A TORINO-VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: OUT SANABRIA, ZAPATA CONTRO CRUZ JR Rialzare la testa dopo le ultime recenti sconfitte. Torino e Hellas Verona cercano il riscatto e i punti necessari per riprender il proprio cammino. I granata arrivano da un punto in due partite, un pareggio su quattro gare è invece il ruolino di marcia negativo degli... Rialzare la testa dopo le ultime recenti sconfitte. Torino e Hellas Verona cercano il riscatto e i punti necessari per riprender il proprio cammino. I granata arrivano da un punto in due partite, un pareggio su quattro gare è invece il ruolino di marcia negativo degli...