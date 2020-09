Roma, colpo di scena: dopo Milik rischia di sfumare anche Borja Mayoral

Il Real Madrid ha intenzione di bloccare la cessione di Borja Mayoral su espressa richiesta di Zidane, ma al contempo potrebbe aver risolto comunque i problemi offensivi della Roma. I blancos infatti, avrebbero proposto ai giallorossi il prestito di Luka Jovic, abbassando le pretese sulla cifra richiesta per lasciarlo partire con questa formula. Adesso il nodo è relativo allo stipendio da 4,5 milioni che il giocatore percepisce in Spagna, anche se dai conti dovranno essere tolte tre mensilità che verranno versate direttamente da Florentino Perez. In giornata è attesa una risposta definitiva da parte del club di Friedkin. A riportarlo è Il Tempo.