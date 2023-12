Roma, colpo di scena: la società blocca l'arrivo di Bonucci, il motivo

Niente Roma per Leonardo Bonucci. Ancora una volta sembra saltata la possibilità che il difensore ex Juve si trasferisca nella Capitale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Roma per Leonardo Bonucci. Ancora una volta sembra saltata la possibilità che il difensore ex Juve si trasferisca nella Capitale, dopo che in estate si era parlato anche di Lazio per lui.

Secondo il Corriere dello Sport nella sua versione online, infatti, la proprietà giallorossa avrebbe deciso di non mandare a buon fine l'accordo di massima che il giocatore, tramite il suo procuratore Alessandro Lucci, aveva trovato con Tiago Pinto. Secondo la proprietà, l'investimento di circa 2 milioni di euro per il trasferimento dall'Union Berlino era esagerato per un giocatore che va verso i 37 anni.