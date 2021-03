Roma contro un Genoa rimaneggiato: Ballardini perde i pilastri Perin e Pandev

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - Forfait dell'ultim'ora in casa Genoa in vista della gara di domani contro la Roma. Mattia Perin e Goran Pandev non sono stati convocati per motivi fisici. Il portiere è alle prese con un leggero fastidio muscolare ed è stato lasciato a Genova per precauzione. Sciatalgia invece per l'attaccante italo-macedone. I due si aggiungono agli indisponibili Biraschi e Pellegrini. Nella lista dei 23 rientra invece il centrocampista Rovella, che aveva saltato il derby per un trauma distorsivo alla caviglia ormai superato, conferma infine per Cassata tornato in campo dopo oltre quattro mesi proprio nella stracittadina. A sostituire Perin all'Olimpico dovrebbe essere Marchetti con Paleari e Zima partenti dalla panchina. (ANSA).