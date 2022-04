Roma corsara a Genova, la Samp perde 1-0 con uno sfortunato rimpallo

La Roma espugna Marassi, battendo la Sampdoria 1-0 nel match delle 18 valido per la 31ª di Serie A.

La Roma espugna Marassi, battendo la Sampdoria 1-0 nel match delle 18 valido per la 31ª di Serie A. Decide la rete messa a segno da Mkhitaryan al 27': Pellegrini premia il taglio di Zalewski, cross sul secondo palo Thorsby prova ad anticipare Abraham ma il rimpallo favorisce Mkhitaryan abile a realizzare il più facile dei tap in. Nella ripresa la Samp ci prova, ma la Roma resiste ed ottiene la decima vittoria consecutiva in campionato.