GIOVANILI UFFICIALE - COSTANZO ALL'ALESSANDRIA: L'EX CAPITANO DELLA PRIMAVERA PARTE IN PRESTITO Davide Costanzo, lo scorso anno capitano della Primavera 1 del Napoli, con 34 presenze e un gol, è un nuovo giocatore dell'Alessandria LE ALTRE DI A ROMA-CREMONESE, FORMAZIONI UFFICIALI: MOURINHO CONFERMA L'UNDICI DI SALERNO Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Cremonese, valida per la 2ª giornata di Serie A: ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. A disp. Boer, Svilar, Matic,...