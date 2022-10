Roma, Cristante: "Siamo forti, l'obiettivo è quello di tornare in Champions"

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato in un'intervista a Sportweek degli obiettivi dei giallorossi

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato in un'intervista a Sportweek degli obiettivi dei giallorossi: "Il nostro è quello di tornare in Champions. Siamo una squadra forte. Abbiamo un allenatore che sa vincere e il nostro obiettivo deve essere quello. Dobbiamo fare le cose con calma, continuando a crescere nel percorso. Come favorita per lo scudetto vedo il Milan, ha continuità e ha già vinto".