Roma-Crotone, le formazioni ufficiali: Fuzato tra i pali e Reynolds in difesa

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Crotone, matche delle 18 valido per la 35ª giornata di Serie A. Fonseca sceglie Fuzato fra i pali, mentre fra i quattro in difesa troviamo lo statunitense Reynolds. In mezzo al campo c'è Darboe in coppia con Cristante, davanti Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Borja Mayoral. 3-5-2 per il Crotone con Simy e Ounas in avanti. Messias gioca ancora da mezzala.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Reynolds; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigardini, Benali, Reca; Ounas, Simy.