Roma, Curva Sud già diffidata: in caso di cori contro Napoli rischia chiusura nel Derby

Stasera il big match Roma-Napoli non vedrà la presenza sugli spalti dei tifosi campani, infatti la trasferta dell'Olimpico è stata vietata ai residenti in Campania. Non mancheranno però i sostenitori azzurri provenienti da ogni parte d'Italia. Lo stadio sarà sold-out e si presenterà ricolmo per gran parte di tifosi giallorossi. A tal proposito, l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica segnala: "Occhio alla curva romanista: è sotto diffida e in caso di cori razzisti rischierebbe la chiusura nel prossimo turno. Il derby".